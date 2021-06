Вирни у беоґрадскей парохиї преславели Русадля

БЕОҐРАД – И беоґрадскей парохиї внєдзєлю, 20. юния, одслужена святочна Служба Божа з нагоди велького швета Сошествия святого Духа.

Парох Владислав Варґа своїх вирних поволал жиц по надихнуцу святого Духа, котри нам посила шицки красни и хасновити идеї, а на нас стої же бизме знали слухац тот цихи глас Святого Духа котри нас водзи, як обецал Исус пред своїм одходом – до каждей правди.

Вирни ше потрудзели оквициц по нашим обичаю церкву и штири икони, а даєдни принєсли и мали виплєцени венчики котри однєсли до свойого дому после молитвох до святого Духа котри читал на колєнох парох зоз вирнима. Апостол читал завершени студент Алекса Стаменич, а цалу Службу Божу на тот завод шпивал православни богослов зоз Митровици Д.Н.

