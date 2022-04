Вирни у Коцуре преславели Вельку ноц, Шветли пондзелок зоз владиком

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 24. априла, вирни котри ше ровнаю по юлиянским календаре преславели вельке християнске швето, Вельку ноц.

Перши дзень Велькей ноци, Воскресеня Исуса Христа, почал зоз Дзецинску Службу Божу, а потим отримана Велька Служба Божа зоз пошвецаньом кошарочкох и пасхалного єдзеня. Службу служели парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко. Хвиля того дня була красна, слунечна, та пошвецанє вельконоцних кошарочкох зоз пасхалним єдзеньом було отримане у церковней порти, як то и традиция. З молитву и писню вельке число вирних котри того дня пришли до церкви, торжествено дочекали тото вельке швето. Першого дня Велькей ноци була и Вечурня воскресна.

На Шветли пондзелок, другого дня Велькей ноци, на концу шицких богослуженьох було мированє парохиянох. Тот дзень зоз своїм присуством возвелїчал и владика кир Георгий Джуджар, котри предводзел Архиєрейску Службу Божу. Зоз владиком сослужели парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко.

У казанї владика кир Георгий Джуджар здогаднул шицких вирних же нас швето Воскресеня Христового виполнює з радосцу и обєдинює у жемскей церкви яка ше бори зоз силу гриха.

На Фейсбук боку Грекокатолїцка парохия Коцур наживо преношене вельконоцне святочне богослуженє зоз пошвецаньом кошарочкох, як и Архиєрейска Служба Божа другого дня Велькей ноци, а знїмки мож одпатриц и на одложеним патреню.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)