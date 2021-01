Вирни у Коцуре преславели Крачун

КОЦУР – Швето Рождества Христового по юлиянским календаре, Крачун, святочно преславене и у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

На Вилїю, 6. януара, служене Всеночне, а крачунски Служби Божо були провадзени зоз колядами з котрима вирни возвелїчали тото найрадоснєйше християнске швето. Колядованє було чуц у велїх домох, колядовали и тамбураше, алє нє у такей мири як предходних рокох пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию.

Вельку Службу Божу на други дзень Крачуна служел парох коцурски о. Владислав Рац, а того дня було и мированє.

Крачун у Коцуре преславели и православни вирни. На Вилїю, у порти православней церкви Успения Пресвятей Богородици и того року традицийно запалєни бадняк. Числени православни парохиянє провадзели палєнє бадняку котре закончене зоз огньометом.

9

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)