Вирни у Коцуре преславели Русадля

КОЦУРЕ – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 20. юния, преславене швето Русадля по юлиянским календаре.

Того дня, по цалим валалє вирни на своїх обисцох оквицели свойо облаки зоз желєнима конарчками и квицом, як то и звичай з нагоди того швета.

У церкви служени Служби Божо, а пополадню на 15 годзин на римокатолїцким теметове парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко служели панахиду за шицких покойних.

Вельке число коцурских вирних пришли на теметов помодлїц ше и здогаднуц ше своїх наймилших. По законченей панахиди при крижу и заєднїцкей молитви, священїки служели панахиду и на поєдинєчних гробох.

