Виронаука за першопричашнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, наютре почина виронаука за будуцих першопричашнїкох, школярох другей класи основней школи. Виронаука будзе на 11 годзин у просторийох Каритасу, а водзиц ю будзе ш. Михаїла Воротняк.

Як плановане, после виронауки школяре пойду на Службу Божу на 11,30 годзин, вєдно зоз своїма родичами.

Порада о початку виронауки отримана прешлей нєдзелї зоз родичами першопричашнїкох, хтори ше опредзелєли пририхтовац ше за тоти св. Тайни, а на родительскей схадзки були присутни и парох о. Владислав Варґа и капелан о. Михайло Шанта.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)