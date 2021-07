БЕРКАСОВО – Дзешецеро виронаучни дзеци зоз Беркасова, Бикичу и Шиду два днї у парохиялним дворе камповали и дружели ше.

Як за Рутенпрес гварел парох о. Владимир Еделински Миколка, дзеци ше учели подзвигнуц шатор и розкладац огень праве як вивидзоваче и тото друженє була награда за їх труд хтори указали на годзинох виронауки.

