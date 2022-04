Виронаучни дзеци фарбели писанки

ШИД – Вчера, на Вельки штварток, у Руским доме виронаучни дзеци зоз Бикичу, Беркасова и Шиду у пополадньових годзинох пририхтовали писанки за Вельку ноц.

У тим им помагали жени зоз Здруженя женох „Маря“, як и вироучитель о. Владимир Еделински Миколка, парох з Беркасова.

Заступени були вецей технїки сучасного прикрашованя з фломастерами, потим фарбенє у даскелїх фарбох, а тиж и у дакедишнєй технїки писаня з воском, а жени з тей нагоди напекли дзецом бухти.

На нєдзелю, на Перши дзень Велькей ноци, на 15 годзин у Руским доме будзе отримане традицийне змаганє за найтвардейшу писанку.

