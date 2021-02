СРИМ – Спрам податкох хтори вчера сообщел Завод за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу Сриму єст 631 активни случай вируса корона.

За остатнї 24 годзини у Сримскей Митровици призначени 11 позитивни особи, Старей Пазови 12, Руми 16, Индїї 10, у Ириґу нє призначени анї єден случай, у Шидзе два и у Печинцох тиж два случаї.

Хвильково у Сримскей Митровици єст 219 активни случаї, Старей Пазови 170, Индїї 60, Ириґу седем, Шидзе 37 и Печинцох 51 активни случай.

