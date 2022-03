Вистава з нагоди „Бамби фесту”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того тижня, од пондзелку 28–31. марца, у шицких дзецинских заградкох предшколскей установи „Бамби” зоз Кули будзе отримани ювилейни 25. по шоре „Бамби фест”, алє у цалком вименєней форми зоз виставами рисункох, роботох и видео проєкциями.

Керестурска Дзецинска заградка „Цицибан” у тим рамику у голу Дома култури орґанизує виставу роботох шицких дзецох, уход безплатни, вистава отворена од 13 до 15,30 годзин кажди дзень, а присутни буду мац нагоду одпатриц и интересантни видео проєкциї на котрих призначени активносци дзецох.

