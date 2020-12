Вистава Руски дзивки крашнє нащивена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вистава Руски дзивки у народним облєчиве фотодокументаристи Петра Дешича у голу Школи Петро Кузмюк вчера була отворена и за шицких заинтересованих нащивительох.

За даскельо пополадньово годзини, виставу нащивели коло 50 особи рижних ґенерацийох, зоз чим домашня вистави Любица Няради, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур, барз задовольна.

Зоз проєктом плановане же би ю видзели нащивителє Крачунского концерту, алє понеже вон пре епидемиолоґийну ситуацию нє отримани, нашло ше иншаки модел же би виставу могли видзиц и други жителє Керестура, окрем школярох.

