БИКИЧ – З нагоди Дня женох у Основней школи„Сримски фронт“, у Подручним оддзелєню школи у Бикичу, учителька Зорана Бурсач Лемаїч зоз школярами порихтала виставу ручних роботох, а у рамикох проєкту „Руки моєй мацери“.

На вистави, дзекуюци мацером и бабом, виложени руски ручни роботи, а вистава пестує мултикултурализем.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)