Вистава „Перши вик зомборскей ґимназиї” у Aрхиву Войводини

НОВИ САД – У Архиву Войводини у Новим Садзе вчера, 14. юлия отворена госцуюца вистава Историйного архиву Зомбор „Перши вик зомборскей ґимназиї през ґрадзу зомборского историйного архиву” чий автор мср Саша Сабадош, донєдавна архивист тей установи, а иншак и сам дакедишнї школяр зомборскей Ґимназиї.

Вистава хтора пририхтана з нагоди 150-рочнїци Ґимназиї основаней 1872. року инициялно була виложена вжиме у будинку Народного театру у Зомборе под час преслави Дня Городу Зомбора (17. фебруар), а состої ше з паноох на хторих репродукциї фотоґрафийох и документох зоз фундусох Историйного архиву Зомбор. Окремни фокус вистави на визначних поєдинцох зоз швета кутури, науки и явного живота хтори дакеди були школяре зомборскей Ґимназиї. Медзи нїма академски маляре Арпад Югас и Милан Коньович, политичар и правнїк Йован Йоца Лалошевич, академикове др Младен Лесковац, др Боґдан Маґлич и др Иван Ґутман, актуални владика Бачки др Ириней Булович, як и писатель, поет и национални будитель Велько Петрович по хторому зомборска ґимназия нєшка ноши мено.

Нащивительох на вистави привитали директор Архиву Войводини др Небойша Кузманович, о. д. Директора Историйного архиву Зомбор Наташа Стоянович и автор, а урядово ю отворела член Городскей ради Зомбору задлужена за културу Анита Стояков.

Вистава „Перши вик зомборскей ґимназиї през ґрадзу зомборского историйного архиву” у Архиву Войводини будзе виложена по конєц юлия.

