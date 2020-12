Виставу Руски дзивки наютре годни видзиц шицки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виставу фотоґрафийох Руски дзивки у народним облєчиве фотодокументаристи Петра Дешича, наютре, у голу Школи Петро Кузмяк, од 15 до 19 годзин, годни опатриц шицки заинтересовани жителє Керестура.

Виложени буду 30 фотоґрафиї по виборе самого автора, а настали на вецей заводи у углавним у стародавних амбиєнтох Руского Керестура. У проєкту фотоґрафованя участвовали 17 керестурски дзивки.

Вистава Руски дзивки як часц ширшого проєкту реализує Туристичне здруженє Руски Керестур, та його предсидателька Любица Няради будзе и домашня на вистави, а проєкт потримал Завод за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)