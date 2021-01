Вихаснуйме час за спашенє

НОВИ САД – У Новим Садзе стреду, 6. януара, на Вилїю, парох о. Юлиян Рац служел крачунске вельке повечериє з литию – всеночне, а на Перши дзень крачунску Службу Божу. Вирних було надосц, гоч нє як прешлих рокох, кед нє була пандемия вируса.

Парох пречитал крачунску винчованку нашого епарха кир Георгия Джуджара у хторей вон суґеровал застановиц ше, же бизме подумали цо славиме, оценєли тото цо прешло и подумали о будуцим, кадзи идземе и у яким напряме ше рушаме. Треба вредновац кажду хвильку и вихасновац час, здобуц спашенє.

Владика гварел же нас нїч нє може зопрец же би ше у нас народзел Христос Спаситель и пожадал же би шерцо каждого з нас постало Вифлеємски яшелька.

– Унєшме дацо з владиковей винчованки до живота. Кельо наисце нашо шерца буду отворени и Вифлеємски яшелька, за спашенє у вичносци? Кельо розумиме же нас Бог люби и нїґда нє охабя? Винчуєм Крачун и жадам щешлїви Нови рок! – гварел парох о. Юлиян Рац.

