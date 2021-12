Вишла анимация сликовнїци за дзеци „Карусел”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох видали анимацию сликовнїци за дзеци „Карусел”.

Рисовани филм ше находзи на Ютюб каналу Ruske slovo za dzeci.

Сликовнїца и видео „Карусел” за дзеци од 2 до 5 роки, а слово о трох приповедкох о одрастаню ,авторкох Ксениї Варґа, Ани Варґа и Агнети Бучко Папгаргаї.

То седме диґиталне аудио-визуалне виданє НВУ „Руске слово”, котре реализовал тим младих и креативних фаховцох. Илустрациї и анимацию сликовнїци креировала Аня Гудак. Дизайн звуку Йован Живкович, текст читала Адриана Надь. Специялна госцинска и музику на текст „Крокодил” компоновала и одшпивала Марина Роман.

Технїчна потримовка: Сашо Палєнкаш. Редакторка виданя Анамария Ранкович, а финални продуцент проєкта Борис Варґа.

Кнїжка видрукована дзекуюци финансийней потримовки держави України, а тиж так финансийней потримовки привреднїци Ксениї Ґрамаго з фамелию зоз Зєдинєних Америцких Державох.

Приявце ше (субскрибуйце) за шицки змисти за дзеци на Ютюб каналу Ruske slovo za dzeci.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)