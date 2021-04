Вишла априлска „Заградка”

НОВИ САД – Нашо наймладши, предшколски дзеци и шицки вредни школяре основних школох прешлого тижня достали нове число часописа „Заградка”.

На рамику весели дзеци зоз рускей воспитней ґрупи у коцурскей оводи „Герлїчка”.

Рубрику „Фото памятки” зоз своїма фотоґрафиями и вистками направели сотруднїки зоз Коцура, Вербасу и Руского Керестура, а и два боки „Висти зоз школох” пририхтали школяре зоз Коцура, Руского Керестура и Дюрдьов.

Литературну часц читачом подаровали писателє Михайло Ковач, Силвестер Д. Макаї, Сашо Палєнкаш, Микола Шанта, Ирина Гарди Ковачевич, Микола Скубан и Микола М. Кочиш. Найдзеце там яки бриґи приноши пубертет, як уживац на вселенским кораблю,

як ше дараз давно правело губаби и дзе глєдац капурку до раю.

Єдним Велька ноц прешла, та уж пречитали о Воскресеню, а другим нєодлуга будзе, та тераз можу дознац дакус вецей о тим найвекшим християнским швету.

У „Малей заградки” вельконоцни писньочки и Мини квиз о ремеслох, на бокох „Школяре авторе” вельо красни состави и рисунки сотруднїкох зоз Руского Керестура, Вербасу, Коцура и Дюрдьова.

Два Забавни боки дзецом вше барз интересантни, як и рубрика на предостатнїм боку „Най, най…” дзе можеце пречитац чом алиґатор ма протезу на хвосце.

