Вишла априлска „Заградка”

НОВИ САД – Пред ярнїм розпустом вишло априлске число часописа за дзеци „Заградка”.

На насловним боку школяре руского оддзелєня трецей класи ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, и даскельо школяре хтори руски язик виучую як виборни предмет, хтори у марцу участвовали у роботнї „Кухня то школа”. Вецей о тим дознаце на 18. боку.

У Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре школяре другей класи зберали пластични затички зоз фляшох, а пред тим як их послали за гуманитарну помоц, шицки вєдно ше висликовали и памятку послали до „Заградки”.

У проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши” були уключени и школяре вербаских основних школох хтори руски, односно українски лєбо мадярски язик виучую як виборни предмет, та шицки вєдно у марцу у КПД „Карпати” пририхтали богату програму.

Нашо писателє Дюра Папгаргаї, Михайло Ковач, Златка Чизмар, Владимир Дїтко, Ана Варґа и Тамара Хрин Рончевич у тим чишлє представени зоз краткима стихами, а зоз шветовей литератури вибрана приповедка зоз Велькей Британиї.

Додаток за наймладших „Мала заградка” вирних малим читачом дарує нови Квиз и даскельо рисунки зоз Руского Керестура и Коцура. На трох бокох обявени состави и рисунки зоз наших школох.

У тим чишлє часописа обявени и Конкурс за Смотру славянскей писменосци хтора будзе отримана 24. мая у Тителу.

Цо ище приноши априлска „Заградка”, дознаце кед ю цалу поопатраце и пречитаце.

