Вишла децемберска „Заградка”

НОВИ САД – Весели Крачун и щешлїви Нови рок жича вам школяре руского оддзелєня першей класи зоз свою учительку у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре, хтори мали чесц буц на рамику децемберского числа часописа за дзеци „Заградка”. У тим чишлє и дарунок „Вифарбйованка” зоз кнїжки „Карусел, за хтору илустрациї” виробела Аня Гудак шицким малим и вельким читачом.

На 2. боку красни фотоґрафиї и вистки зоз школох у Руским Керестуре и Дюрдьове.

Писнї и приповедки подаровали вам нашо писателє Михал Рамач, Юлиян Пап, Михайло Ковач, Владимир Дїтко и Иван Лїкар, а зоз сербского язика преложени, односно прешпивани кратки твори Божидара Мандича, Зорици Баїн Дюканович и Лїляни Крстич. Зоз шветовей литератури вибрана приповедка „Карневал” хтору написал Октав Панку-Яши. Нєдавно вишла кнїжка Оливери Єлкич „Биоґрафия єдного пса”, та о нєй найдзеце на 5. боку у рубрики „Облачок до швета”.

На духовним боку єдна коляда и дакус о наиходзацим Крачуну, а у „Малей заградки” за наймладших обявени даскельо писньочки и Квиз о Миколайови, Дїдови Мразови и о Крачуну. Красни малюнки за тото число послали оводарци зоз Руского Керестура, Вербасу и Дюрдьова, а школяре зоз трох наших школох виполнєли зоз своїма составами и рисунками аж штири боки часописа.

У новембру отримана Културна манифестация „Костельникова єшень”, та о єй програмох на хторих участвовали дзеци, можеце пречитац на 18. и 19. боку.

Забавни боки, як и звичайно, пририхтала наша сотруднїца Нела Таталович. У рубрики „Най, най…” на 23. боку дознаце о даєдних церемонийох Индиянцох, потим о лїковитей шалвиї и о псови мопсови.

