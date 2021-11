Вишла и друга анимация популарних сликовнїцох за дзеци „Родзини”

НОВИ САД – После анимираней сликовнїци „Фарби”, НВУ „Руске слово” обявела видео анимацию сликовнїци „Родзини”.

Рисовани филм ше находзи на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci на тим ЛИНКУ.

То шесте диґиталне аудио-визуалне виданє НВУ „Руске слово”, зробене о своїх моцох и зоз огромну потримовку тима, углавним младих и креативних фаховцох. Сликовнїцу илустровала Мария Ковачевич, а компютерску анимацию и дизайн звуку креировал Йован Живкович. Авторки текстох: Наташа Еделински Миколка, Марина Дудаш, Даниела Тамаш, Оксана Мудри Недич, Ана-Мария Рац и Кристина Шепински. Текст читала ґлумица Адриана Надь.

Редаторка виданя Мелания Римар, идейни креатор проєкта директор Установи Борис Варґа, а фахова консултантка Татяна Чулум. Популарни сликовнїци за дзеци „Фарби” и „Родзини” вишли у виданю НВУ „Руске слово” прешлого децембра и лєм за 25 днї були розпредати обидва тиражи. Пре вельке интересованє за „Фарби” и „Родзини” порушане правенє їх видео анимацийох.

Приявце ше за провадзенє змистох за дзеци на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci.

