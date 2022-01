Вишла и кнїжка приповедкох Янка Павловича

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка Приповедки Янка Павловича, писателя з Вербасу. То його друга кнїжка кратких приповедкох. Першу, под насловом Репик на души обявел 2012. року. У медзичаше зме мали нагоди його кратки приповедки читац у часопису Шветлосц и Руским християнским календаре.

У кнїжки, хтора ма єдноставни наслов Приповедки, Павлович ше зявює зоз 24 краткима приповедками у хторих, як пише Олена Планчак Сакач, рецензентка виданя, „автор обрабя актуални питаня нашого транзицийного часу. Автор дава оштроумну анализу духовного стану поєдинца и дружтва у цалосци и през рижни подїї указує же постої лєм звичайни чловек, а нє вельки героє и жертви. Його приповедка концизна, у стилу модерного реализма, зоз психолоґийно мотивованима подобами. Акцент на власним дожицу поєдинца, а рядошлїд приповедки у хронолоґийним шлїду спрам писательового видзеня реалносци”

Кнїжку мож купиц за 300 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

Видаванє кнїжки финансийно помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)