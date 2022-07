Вишла кнїжка Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off”

НОВИ САД – Тих дньох обявена кнїжка Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off”, як 22. кнїжка у едициї MAKoff.

У трох поглавйох – Twitterатура з мура, Сплєтки и мервеня (омаж на валалски менталитет) и Студентски кухар, позберани твори хтори Чизмарова обявйовала у МАК-у у периодзе од 2015. по 2018. рок.

МАК-ово предплатнїки, хтори вимирели предплату за тот рок, кнїжку можу достац кед ше явя прейґ Фейсбуку (MAK MAGAZINE), Инстаґраму (mak.magazine), лєбо на имейл mak.magazine@gmail.com, а шицки други ю можу купиц по цени од 300 динари у Руским слове у Новим Садзе, у Дописовательстве у Руским Керестуре, при колпортерох по наших местох, лєбо прейґ нашей онлайн кнїжкарнї, на сайту knjizkiporuski.com.

Рецензентка тей кнїжки Александра Бучко, хтора, медзи иншим, о Емилийовей твитератури по руски написала: Кнїжка Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” писанє нєшкайшого часу, писанє и записованє думкох як млади бешедую и роздумую. Швидко, инстант „до глави”.

Кнїжка видрукована дзекуюци финансийней потримовки привреднїка 阿提拉 铁匠, док проєкт вистави Твитература з мура, хтора отримана 2019. року, финансийно потримал Завод за културу войводянских Руснацох.

