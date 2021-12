Вишла кнїжка поезиї Олени Планчак-Сакач

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла нова кнїжка у виданю НВУ „Руске слово”, збирка поезиї Олени Планчак-Сакач „Медзи двома побрежями”.

Сакачова потераз обявела кнїжку литературних критикох „Шитко” 2016. року, потим єй, 2018. року обявена кнїжка интервюох „Вецей од бешеди”, а влонї єй по сербски обявена кнїжка поезиї „Између две обале” у виданю новосадскей фондациї Ґрупа сивер. У 2017. року достала Медзинародну награду за поезию у Болгарскей, добитнїца є и углядней Награди часописа „Шветлосц” „Микола М. Кочиш” за 2016/2017. рок, за серию литературних критикох.

Тоту кнїжку провадза и два критични прикази рецензентох, Зденки Валент Белич и Єлени Маричевич Балач. Циль тих приказох же би ше читачови суґеровало можлїви угел з хторого мож читац тоту поезию.

Кнїжку мож купиц, по цени од 300 динари у представительствох НВУ „Руске слово”:

У Новим Садзе на адреси Футожска 2, на трецим поверху пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Якимови Гардийови на телефон моб: 064 36 996 73.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

