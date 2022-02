Вишла кнїжка Янка Барни

НОВИ САД – Тих дньох Дружтвo за руски язик, литературу и културу у Едициї „Одняте од забуца“ видалo кнїжку Янка Барни (1955-2020), народного етнолоґа – як зме го звикли волац о коцурских салашох и салашских школох у керестурским хотаре з назву „Так приповедали нашо дїдове“.

Кнїжка илустрована зоз фотоґрафиями коцурских салашох и приповеданьом старших Коцурцох о салашох и живоце на салашу, як и о школох у керестурским хотаре, хторе позаписовал Янко Барна.

Финансийну потримовку друкованю кнїжки дала супруга покойного Янка Барни.

