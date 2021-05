Вишла майска „Заградка”

НОВИ САД – Нашо наймладши читаче достали майске число свойого часописа „Заградка”.

Шветови дзень планети Жеми 22. априла означени у шицких школох, а найвецей о тим написали и нарисовали школяре руского оддзелєня другей класи у ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, та Редакция „Заградки” прибрала рамик часописа зоз їх фотоґрафию. Исти школяре пред Вельку ноцу у школи мали роботню у хторей рисовали писанки, та нам и о тим послали кратку вистку и фотоґрафию за рубрику „Фото памятки”, а школяре першей класи ОШ „Братство єдинство” у Коцуре за тоту рубрику написали вистку о тим як правели вельконоцни винчованки. Од школярох другей класи ОШ „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре дознаваме як було на Стретнуцу рецитаторох, а о рецитаторох зоз Дюрдьова и Руского Керестура хтори участвовали на Зонскей, и о тим хтори ше пласовали на покраїнску Смотру, можеце пречитац на 18. боку у рубрики „Висти зоз школох”.

Хто люби читац писнї и приповедки, у тим чишлє часописа найдзе кратки твори Серафини Макаї, Михайла Ковача, Меланиї Павлович, Дюри Папгаргая, Штефана Гудака, Миколи Скубана и Силвестера Д. Макая, а у рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка писньох за наймладших „Хто як сце” авторки Меланиї Римар.

Окрем кратких стихох и Квизу, у „Малей заградки” и дарунок за вифарбйованє.

Боки „Школяре авторе” и заднї рамик зоз литературнима и подобовима роботами виполнєли найвреднєйши сотруднїки зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова и Вербасу.

З якима длугокима ухами вошол до Ґинисовей кнїжки єден ловарски пес, пречитайце у рубрики „Най, най…”, а за рекреацию маце интересантни прилоги на двох Забавних бокох.

У тим чишлє, як додаток, вишла вифарбйованка

