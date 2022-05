Вишла майска „Заградка”

НОВИ САД – Велька ноц прешла, а красни памятки на тото швето ище швижи, о чим шведочи рамик на майским чишлє часописа „Заградка”. Ту мали леґинє висликовани кед тей яри ходзели облївац дзивчата у Руским Керестуре.

И 2. бок пошвецени вельконоцним обичайом, а на 18. и 19. боку висти зоз школох: Медзиокружне змаганє зоз руского язика и єден проєктни дзень у рамикох проєкту Креативне образованє за шицких. Обидва подїї отримани у Школи у Дюрдьове.

Од наших писательох ту твори Силвестера Д. Макая, Михала Рамача, Евґения Чакана, Мирона Колошняя и Меланиї Павлович, а представена и кнїжка Зорана Пеневского „Сара и януар за два дзивчата”. Нє забудзце пречитац интересантну карпатску леґенду хтору за вас вибрал Юлиян Пап.

Додаток за наймладших „Мала заградка” шпива о яри, а и у тим чишлє нє забути Квиз за предшколски дзеци.

Вредни сотруднїки зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, Вербасу и Ґосподїнцох понаписовали красни состави, а послали и вельо успишни рисунки.

Прецо зоз театру у анґлийским варощику Бленфорду вигнати папаґай, и дзе найдзена найвекша колекция метеоритох, дознаце у рубрики „Най, най…” на 23. боку.

