Вишла марцовска „Заградка”

НОВИ САД – Прешлого тижня видруковане марцовске число часописа за дзеци „Заградка”. Школяре штвартей класи у Руским Керестуре зоз фотоґрафию на насловним боку шведоча же пририхтованя за школски и други змаганя зоз рижних предметох уж почали, алє пре епидемиолоґийну ситуацию єст и одказованя, гоч дзеци вредно робя и чекаю змаганя.

О означованю Дня борби процив парняцкого насилства у Руским Керестуре и у Дюрдьове дознаце на 2. боку у рубрики „Фото памятки”.

Литературну часц часописа зоз своїма писнями и приповедками збогацели нашо писателє: Мелания Павлович, Ксения Варґа, Михайло Ковач, Мирон Колошняї, Микола Скубан и Мелания Римар, а у тим чишлє представена и нова кнїжка приповедкох „Таньов швет” Оленки Живкович.

На духовним боку можеце пречитац о апостолови Павлови, а потим шлїдза штири боки додатку за наймладших „Мала заградка”, дзе найдзеце даскельо кратки писньочки и приповедку за предшколски дзеци, а ту и нови квиз, як и Мала вистава малюнкох зоз наших оводох.

Писньочки и состави за свойо боки „Школяре авторе” напосилали вельо сотруднїки зоз штирох наших школох, а о школярских активносцох можеце пречитац на бокох „Висти зоз школох”.

Ту и вше интересантни Забавни боки и рубрика „Най, най…”

