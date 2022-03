Вишла марцовска „Заградка”

НОВИ САД – Вишло марцовске число часописа за дзеци „Заградка” и уж путує ґу вирним читачом.

Предшколски дзеци у руским оддзелєню у ПУ „Бошко Буха” Вербас, у обєкту „Герлїчка” у Коцуре зоз своїма воспитачками Ксению Уйфалуши и Ясмину Скубан мали чесц буц на насловним боку, бо ше барз радовали же их нащивела писателька и одвичателька редакторка “Заградки”. Вона им представела свою найновшу кнїжку писньох за наймладших “Хто як сце”, а подзелєла им и нашо часописи.

Як ше радую кед им сцигнє нови часопис, шведочи и фотоґрафия зоз Руского Керестура у рубрики “Фото памятки”, дзе дознаце и о змаганю зоз математики керестурских школярох, и о школярох зоз Дюрдьова хтори после преподаваня о здравей поживи напражели палачинки и поволали и родичох най коштую славну лакотку.

Писателє Ирина Гарди Ковачевич, Златка Чизмар, Оленка Живкович и Силвестер Д. Макаї читачом дарую красни писнї и приповедки, а у рубрики “Облачок до швета” представена Елизабета Ґеорґиев, болгарска писателька зоз Димитровґраду и єй кнїжка “Кед и слунко мявчи”.

Зоз шветовей литератури ту виривок зоз кнїжки “Драгу под ноги” двох канадских писательох.

У “Малей заградки” кратки стихи Миколи Скубана и Наташи Еделински Миколка, и басна Штефана Чакана, а нє вихабени анї Квиз за наймладших.

Состави и рисунки за тото число послали сотруднїки зоз Руского Керестура, Коцура, Вербасу, Дюрдьова и Нового Саду, а од висткох зоз наших школох видвоюєме о тим як означени Дзень мацеринского язика и Дзень залюбених у Руским Керестуре. На 19. боку рубрика “Здраве цело, здрави дух” дзе можеце пречитац о тренинґох атлетики у керестурскей школи.

Забавни боки пририхтала наша сотруднїца Нела Таталович, а интересантносци зоз швета вибрала Радмила Ґикич Петрович.

