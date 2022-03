Вишла Мацерова руска кухарка

НОВИ САД – У виданю НВУ Руске слово вишол длуго обчековани национални проєкт – Мацерова руска кухарка.

Окрем рецептох, у Мацеровей рускей кухарки мож пречитац и историйни прегляд и толкованє о тим у яких ше нагодох и у котрих рочних часцох єдло одредзени руски єдла, як и детальни приказ святочного столу за Крачун, Вельку ноц, Кирбай и дисновтор. Кнїжку зоз розкошнима фотоґрафиями, грубима рамиками и зоз вецей як 90 рецептами руских єдлох годно купиц по цени од 1.500 динари.

Окремну вигодносц, Кухарку туньшу за 33 одсто, достаню тоти цо ше предплаца на новини Руске слово, PDF електронске виданє новинох Руске слово, часопис Шветлосц и часопис МАК. За тото треба доказац зоз вимирену уплатнїцу за 2022. рок. Рахунок вимиреней предлати муши буц виписани на мено купаца кнїжки, а єдна вимирена предплата – єдна „Мацерова руска кухарка“ – за 33 одсто туньша. Тоти цо уж уплацели предплату за 2022. рок, маю право на тот попуст, алє особи котри маю безплатно виданя НВУ Руске слово нє маю право на туньшу Кухарку.

Рахуюци тот попуст цена пакетох на попусту:

– Новини Руске слово – рочна предплата 2.000 дин + Мацерова руска кухарка 1.000 дин = 3.000 дин

– PDF електронске виданє „Руске слово“ – рочна предплата 2.000 дин + Мацерова руска кухарка 1.000 дин = 3.000 дин

– Часопис Шветлосц – рочна предплата 800 дин + Мацерова руска кухарка 1.000 дин = 1.800 дин

– Часопис МАК – рочна предплата 1.000 дин + Мацерова руска кухарка 1.000 дин = 2.000 дин

Мацерову руску кухарку мож купиц прейґ колпортерох по наших местох (треба наволац и наручиц), у представительствох НВУ Руске слово у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх, роботнї днї од 9 по 14 годзин, телефон 021 6613 697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на ІІ поверху и на телефон РК 025 703 311, роботнї днї од 9 по 13 годзин.

Кнїжку годно купиц и у онланй кнїжкарнї НВУ „Руске слово“ на сайту https://knjizkiporuski.com/, алє без попусту (прейґ Пост експресу), значи по цени од 1.500 дин.

Тиж так, Мацерову руску кухарку годно наручиц и до иножемтства, цена будзе 15 евра, 20 америцки долари, 25 канадски долари + поштански трошки. Контактуйце нас на мейл: rsfin@ruskeslovo.com. Напишеце нам мено, презвиско, адресу и кельо кнїжки сцеце купиц. Сцигнє вам одвит кельо будзе пакет коштац, зоз инструкциями плаценя и числом девизного рахунк НВУ Руске слово. После уплати (будзе евидентована на виводу) будзе вам по пошти послана Мацерова руска кухарка.

За Мацерову руску кухарку тексти написала и рецепти порихтала редакторка виданя Блажена Хома Цветкович, коавторка у пририхтованю рецептох и єдла приготовела Любица Няради, авторка фотоґрафийох Ивана Медєши, директор и ношитель проєкта Борис Варґа, лекторованє и коректура Ясмина Дюранїн, рамики и дизайн нукашнїх бокох Иґор Орсаґ. Вельку часцо того проєкту финасовал руски привреднїк, котри тарґує зоз Китайом, а котри жада остац анонимни.

