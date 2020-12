Обявена моноґрафия „Руского слова”

НОВИ САД – Тих дньох обявена моноґрафия НВУ „Руске слово” – „Руске слово 1945–2020”. Моноґрафия обявена з нагоди 75-рочнїци тей нашей установи. У поднаслову кнїжки стої же то зборнїк публицистичних статьох и фотоґрафийох. Автор концепциї и редактор кнїжки Дюра Латяк, хтори и пред 25 роками направел подобну моноґрафию.

Статї о початкох информованя по руски написал Дюра Латяк, а як автор зоз тей фази розвою „Руского слова” пред дзеведзешатима роками прешлого вику зявює ше и Юлиян Пап. Авторски статї подписую Любомир Рамач, Ирина Гарди Ковачевич, Микола Шанта, Иван Сабадош, мр Гелена Медєши, Мелания Римар, Микола М. Цап, а о новшим чаше пишу Мая Зазуляк и др Борис Варґа.

Окрем пригодних статьох о рижних сеґментох роботи „Руского слова”, моноґрафия приноши и биоґрафиї чолних особох Установи, як и блок анеґдотох вязаних за Установу и людзох у нєй. На концу кнїжки єст блок фотоґрафийох зоз рижних периодох роботи „Руского слова”.

Кнїжку мож купиц за 300 динари (на попусту по 24. децембер за 210 динари) у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

Хто жада електронске виданє тей моноґорафиї, зоз нашого сайту го годзен презняц од ютра.

