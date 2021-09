Вишла нова „Заградка”

НОВИ САД – Почал нови школски рок, та сцигла и нова „Заградка”. Нова, весела, як и школяре хтори нєсцерпезлїво чекали днї кед ше знова буду учиц и дружиц у своїх школских учальньох. Часопис шицким своїм предплатнїком, читачом и вредним сотруднїком подаровал розпорядок годзинох хтори направела наша сотруднїца Нела Таталович.

Рамик авґустовско-септемберскей „Заградки” прибрали учашнїки и мала публика на тогорочней манифестациї „Червене пупче”, а тому радосному швету пошвецени у часопису и 10. и 11. бок.

Хто од наших школярох у Новим Садзе достал Видовданску награду за найвисши пласмани на републичних змаганьох, и хто у Коцуре наградзени на Конкурсу у рамикох 28. дньох Миколи М. Кочиша, дознаце у рубрики „Фото памятки”.

Писателька Ґордана Малетич зоз Беоґраду написала писню Привит першокласнїком, та єй стихи зоз сербского прешпивани на шицки меншински язики на хторих ше одвива порядна настава у школох. И ми обявели тоту писню по руски.

Литературну часц часописа збогацели писнї и приповедки наших писательох: Евґения Чакана, Михайла Ковача, Василя Мудрого, Серафини Макаї, Ирини Гарди Ковачевич и Меланиї Римар, а у рубрики „Облачок до швета” представена найновша сликовнїца за дзеци по руски „Карусел”.

У „Малей заградки” кратки стихи о ґовлї и о лєтованю, и єдна ґвинейска народна сказка, а ту и Квиз за наймладших и даскельо дзецински рисунки.

Школярски состави и подобово роботи послали найвреднєйши сотруднїки зоз Руского Керестура и Коцура.

Як було на Фестивалу дзецинскей творчосци „Веселинка” у Новим Садзе, можеце пречитац у рубрики „Висти зоз школох”, дзе дознаце и о вилєту дюрдьовских рецитаторох у Суботици.

О анимированим филме о Снупийови и о випрограмованих роботох пречитайце на 27. боку, а опатьце и чийо малюнки обявени у „Заградковей ґалериї”.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)