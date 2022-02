Вишла нова „Заградка”

Прешол ище єден школски розпуст, та дзецом сцигла и фебруарска „Заградка”.

Националне швето Руснацох означене и у шицких наших школох и оводох, а фотоґрафия школярох руских оддзелєньох ОШ „Братство єдинство” у Коцуре, на рамику найновшого часописа за дзеци по руски шведочи же и у тим валалє 17. януара було шветочно. И цали 2. бок пошвецени вистком и фотоґрафийом зоз означованя Швета у Руским Керестуре, Дюрдьове, Ґосподїнцох и Бикичу.

Писня Агнети Бучко Папгаргаї зоз Сликовнїци „Кухня” отворела литературну часц часописа, у хторей свойо место нашли и писнї и приповедки Штефана Чакана, Михала Симуновича, Ксениї Варґа и Владимира Тановича.

Штварти бок пошвецени означованю 75. рочнїци „Пионирскей заградки”, познєйше „Заградка” и 85. рочнїци од виходзеня першого числа часописа за дзеци „Наша заградка”.

У рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка народних сказкох и приповедкох славянских народох „Шепнї так три раз”, хтору видал Медзинародни центер за литературу за дзеци ЗМАЙОВО ДЗЕЦИНСКИ БАВИСКА у Новим Садзе, а у хторей и три руски народни приповедки преложени на сербски язик.

У додатку за наймладших „Мала заградка окрем рисункох предшколских дзецох, ту и кратки писнї Наташи Еделински Миколка, Меланиї Римар, Силвестера Д.Макая и Серафини Макаї, и обовязно Квиз.

Состави и рисунки за тото число часописа послали сотруднїки зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова и Вербасу, а вистки и фотоґрафиї о означованю Школскей слави Святи Сава у нашох школох достали зме од вредних дописователькох новинох „Руске слово”.

Дзе рошнє найстарша ґестиня и хтори вулкан претворени до националного парку, дознаце кед пречитаце цали 23. бок.

