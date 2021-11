Вишла нова кнїжка Дюри Латяка

НОВИ САД – Тих дньох вишла нова кнїжка доаєна нашей литератури Дюри Латяка „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске Народне Просвитне Дружтво 1919-1941. рок”.

На 160 бокох приказани живот Руснацох, на єдним месце спатрена їх история, образованє, ґаздованє, як и вязи зоз старим крайом одкаль ше приселєли. Тиж так, кнїжка дава можлївосц упознац найпознатших Русинох у тим периодзе хтори облапя период од 1919. по 1941. рок. То кнїжка о живоце, напредованю и преживйованю єдного малого народу по чишлє, алє велького по духу, маралу и националней свидомосци, хтори одтаргнути од своєй матки и руцени даскельо стотки километри далєй зоз Карпатох до Панонского реґиону, дзе потераз преживює вецей як 275 роки.

Фотоґрафиї хтори илуструю кнїжку зоз архиви автора, Заводу за културу войводянских Руснацох и Вероники Вуячич. Друкованє кнїжки оможлївене зоз финансийну помоцу Верховней Ради України прейґ Амбасади України у Сербиї. Кнїжку видал Союз Руснацох Українцох Сербиї.

У наступним периодзе ше обчекую промоциї кнїжки по наших местох, а перша будзе у децембру у Дюрдьове.

