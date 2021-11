Вишла новемберска „Заградка”

НОВИ САД – Дзеци у оводи „Герлїчка” у Коцуре у октобру, у рамикох Дзецинского тижня мали и маскенбал, та нам зоз тей веселей и креативней подїї послали и красни фотоґрафиї за насловни бок новемберскей „Заградки”. Як вони, алє и шицки дзеци у Коцуре и у Руским Керестуре означели тоту манифестацию, можеце пречитац на 18. и 19. боку.

Од чого будземе здрави, дознаце у писнї Иноваторство автора Силвестера Д. Макая, а далєй у литературней часци часописа найдзеце приповедки Меланиї Павлович, Миколи М. Кочиша и Владимира Дудаша, и писнї Миколи Скубана, Михайла Ковача и Серафини Макаї. Рубрика Облачок до швета пошвецена новей кнїжки за дзеци Нєзґодациї Драґана Бабича, а зоз шветовей литератури вибрани даскельо писнї поетох зоз Нємецкей, Македониї и Шпаниї.

Мала заградка наймладшим дарує два кратки писньочки и єдну басну, а ту, вшелїяк, и квиза роздумованє и вифарбйованє, як и малюнки предшколских дзецох зоз Вербасу, Коцура и Руского Керестура. Состави и подобово роботи до Заградки того мешаца послали школяре зоз Коцура, Руского Керестура, Вербасу, Дюрдьова и зоз Шиду.

Наша сотруднїца Нела Таталович пририхтала прилоги за два Забавни боки, а о найвекшим сланим озеру у пустинї Сахари и о остатнєй пустинї у Европи можеце дознац кед пречитаце цали 23. бок.

