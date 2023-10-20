Вишла октоберска „Заградка” и постер рускей азбуки

НОВИ САД – Тих дньох вишло октоберске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – постер рускей азбуки, за хтори илустрациї направела и дизайновала Александра Русковски.

На насловним боку октоберскей „Заградки” школяре першей класи руских оддзелєньох зоз Коцура и Дюрдьова.

Рубрика Госци и новосци обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало у септембру и октобру, док рубрика Сцеме знац и упознац читачох упознава зоз першокласнїками зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

У Читальнї ше находзи проза и поезия за дзеци, медзи иншим и зоз новей кнїжки Меланиї Римар „Сладки кари”, док Мала заградка понука приповедку у сличкох, квизчок о спорту, як и рисунки оводарцох.

За тото двочисло „Заградки” сцигли 62 подобово и писмени роботи дзецох зоз пейцох местох, а даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док у рубрики Мудро и безпечно словнїк даєдних поняцох хтори часто мож видзиц у виртуалним швеце.

У рубрики Радио у Заградки, водительки Емисиї за дзеци Леа и Анамария Ранкович писали о музейох, а рубрика Питаня и толкованя о 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русин”.