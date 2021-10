Вишла октоберска „Заградка”

НОВИ САД – Пред читачами октоберске число часописа „Заградка” у котрим на рамику школяре двох оддзелєньох першей класи у Школи у Руским Керестуре зоз своїма учительками.

И на другим боку Керестурци – учашнїки на тогорочней манифестациї „Червене пупче”.

Гачатко нєшкайши дзеци ридко маю нагоду видзиц, а як воно випатра, розскакане, дознаце кед пречитаце писню поети Михала Рамача у литературней часци часописа, а стихи о єшенї читачом подаровал писатель Михайло Ковач. Ту и приповедка Силвестера Д. Макая о малих мулярох и кратка приповедка Янка Раца о чиґи.

У рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка Ґрадимира Стойковича „Барз кратко: Мам єдну тайну”.

Як апостол Петро вишол зоз цемнїци, дознаце на 10. боку „Заградки”, а за „Малу заградку” у тим чишлє вибрани стихи Меланиї Павлович и Василя Мудрого и, розуми ше, Квиз за наймладших, инспировани зоз Дзецинским тижньом.

Интересантни висти и фотоґрафиї зоз школох найдзеце на 18. и 19. боку, а наша сотруднїца Нела Таталович два Забавни боки виполнєла зоз задатками хтори шицки лєдво чекаце ришовац.

У рубрики „Най, най…” пречитайце дакус о кенґурох и о Озерскей обласци у Арґентини.

Найвецей малюнки и литературни состави того мешаца послали вредни сотруднїки зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова. Упатьце ше на нїх, та цо скорей пошлїце свойо твори.

