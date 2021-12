Вишла розкошна сликовнїца и вифарбйованка за дзеци „Кухня”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” з помоцу до Буджетского фонду Министрества за людски и меншински права и дружтвени диялоґ обявело сликовнїцу и вифарбйованку „Кухня“ за хлапцох и дзивчата од 3 по 10 роки.

Обидва кнїжочки комплет повязани зоз пантлїку, а сликовнїца провадзи поучни и франтовлїви писньочки сениорох руских творох за дзеци – Ирини Гарди Ковачевич, Агнети Бучко Папгаргаї, Силвестера Д. Макая, Серафини Макаї, Юлияна Папа, Меланиї Римар и Оксани Мудри Недич.

Илустрациї сликовнїци и вифарбйованки креирала Мария Ковачевич, а през кнїжочки дзеци ше годни упознац зоз рускима традицийнима єдлами и поняцами хтори вязани за кухню, алє и зоз общима поняцами о поживи и єй пририхтованю и значеню за здравє дзецка.

Сликовнїца часц проєкту „Кухня то школа – кнїжки, едукациї и роботнї интеркултуралности”, котри будзе представени у школох дзе попри руского язика заступени и други, же би школяре през руску кухню упознали руску заєднїцу и руски язик.

Комплет сликовнїци и вифарбйованки „Кухня“ прекрасни дарунок до пакецикох за миколайовско-крачунско-новорочни швета, а цена обидвох на попусту 30 одсто – лєм 350 динари.

Сликовнїцу и вифарбйованку годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)