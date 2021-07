Вишла сликовнїца за дзеци „Карусел” з налїпками

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох видали сликовнїцу за дзеци „Карусел” зоз налїпками.

Сликовнїца за дзеци од 2 до 5 роки, котру илустровала Аня Гудак, а слово о трох приповедкох о одрастаню авторкох Ксениї Варґа, Ани Варґа и Агнети Бучко Папгаргаї.

То пията кнїжка у едициї „Заградка” НВУ „Руске слово”, а редакторка виданя и идейна креаторка проєкта Анамария Ранкович. У додатку кнїжки числени налїпки котри ше виштригує.

Сликовнїцу финансийно потримали Амбасада України у Републики Сербиї и наша краянка Ксения Ґрамаго зоз фамелию зоз Зєдинєних Америцких Державох.

Цена сликовнїци 400 динари, а на лєтнїм авґустовским попусту од 30 одсто кнїжкох НВУ „Руске слово”, котри будзе тирвац од 31. юлия по 31. авґуст 2021. року, „Карусел” будзе коштац 280 динари.

Сликовнїци годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

