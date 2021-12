РУСКИ КЕРЕСТУР – На Крачун вишли децемберски „Дзвони” хтори видала керестурска парохия св. Миколая. „Дзвони” у духу крачунских шветох – обявена крачунска винчованка епарха Георгия Джуджара на руским и українским язику, а ту и медитациї, приповедки, поезия и дзецински подобово роботи.

Обявена перша часц интервюа зоз монс. Ґалаґером, представени и троме священїки хтори того року означую 40. рочнїцу священства – о. Яков Кулич, о. Михайло Симунович и о. Владислав Варґа, а ту ище єден запис о доприношеню у духовним живоце младих нєдавно упокоєного о. Михайла Малацка.

У „Дзвонох” мож дознац як будзе випатрац обєкт при Водици „Емаус” и яка будзе його улога, новосци з церковного живота у нас и у швеце, як ше одвива вирска настава у школох после 20 рокох од уводзеня, а ту и предлуженя написох о Марийових святилищох и синодалней Церкви.

„Дзвони” мож поопатрац и на електронским виданю на ТИМ ЛИНКУ.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)