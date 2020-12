РУСКИ КЕРЕСТУР – На Крачун вишли децемберски „Дзвони” хтори видала Парохия св.о. Миколая.

„Дзвони” у духу крачунских шветох – обявена владикова Крачунска винчованка на руским и українским язику, а ту и шведоченя, медитациї, приповедки, поезия и дзецински подобово роботи.

З нагоди 40 рокох священства преосвященого владики кир Георгия Джуджара вишол и интервю зоз нїм. Ту и портрет ш. Надїї Воротняк хтора означела 60 роки монашеского живота, тексти зоз церковней историї, преглїбйованє Слова за живот, нови предлуженя з папового апостолского писма о фамелиї и актуални подїї.

Крачунски „Дзвони” мож почитац и на електронским виданю – https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_december_2020.

