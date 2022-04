Вишли „Дзвони” за април

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї керестурска парохия видала нове число „Дзвонох” за април хтори углавном пошвецени швету Паски. Обявена вельконоцна винчованка кир Георгия Джуджара на руским и українским язику, а о воскресеню єст и вецей тексти.

У „Богословскей думки” предлуженє написох о синодалносци и Марийових святилищох, як и рубрики o екуменизме, актуалних подїйох, живоце святих, сили молитви, здогадованя на покойного керестурского пароха Малацка и духовни шведоченя.

У „Дзвонох” представени о. Владимир Симунович з Крижевцох хтори бешедовал о орґанизованей помоци Крижевскей епархиї вибеженцом з України, а о таким дїлу милосердия писал и о. Владислав Варґа.

И тото число ма свойо електронске виданє на ТИМ ЛИНКУ.

