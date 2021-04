Вишли „Дзвони” за април

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишли нови, вельконци „Дзвони” за април хтори видала парохия св. оца Миколая.

„Дзвони” пошвецени швету Пасхи – обявена вельконоцна винчованка кир Георгия Джуджара на руским и українским язику, а о воскресеню и тексти о. Михайла Малацка, о.Романа Миза и духовни шведоченя.

У „Богословскей думки” предлуженє написох о Марийових святилїщох – у тим предлуженю о грекокатолїцких святилїщох у Словацкей. Од того числа о. Михайло Малацко започина писац о Енциклики папи Франциска „Шицки браца”, хтору подписал на гробе св. Франциска у Асизу.

Представена робота Центру блаженей Йосафати и стретнуца „Позитивна минута”, тексти з нашей историї, вистки зоз швета и з наших парохийох, а о своїм искустве роботи у ковид оддзелєню бешедовал Дане Макаї з Руского Керестура. Ту и „Витамин за душу” дзе, медзи иншим, Юлиян Пап прешпивал писню Ерика Клептона „Свята мац”.

„Дзвони” точно рок маю свойо електронске виданє, та так и тото число мож опатриц НА ТИМ ЛИНКУ.

