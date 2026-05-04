Вишли „Дзвони” за май

РУСКИ КЕРЕСТУР – У виданю керестурскей парохиї св. о. Миколая тей нєдзелї вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за май.

Порученє на насловним боку – „Мария нас чека у Водици” понеже ше у тим святилїщу уж почали служиц Служби Божи каждей соботи и на швета, цо и призначене зоз текстами. Вязани за Водицу и шведоченя и скорейши записи керестурского пароха о. Михайла Макая, як и шестри Служебнїци Йосафати Молнаровей и Исусовей малей шестри Кристини.

Ту и тексти з церковней историї – о рочнїцох керестурскей и коцурскей парохиї, як 1988. року преславена 1000-рочнїца кресценя и як нашо вирни пошвецени Покрову Мацери Божей з нагоди 250-рочнїци приселєня Руснацох до тих крайох, а ту и нове предлуженє историї Українскей папскей семинариї.

И у тим виданю єст вецей духовни шведоченя и приклади з гуманосци, тексти преглїбйованя вири, а призначени и активносци младих, як и висти о преслави вельконоцних шветох по наших парохийох и других подїйох.