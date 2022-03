Вишли Дзвони за марец

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї, вишло нове число Дзвонох за марец, чия главна тема то вельконоцни пост – духовне пририхтованє за Пасху.

Молитва за мир у України зєдинєла вирних по цалим швеце, та так и нашо парохиї хтори з молитву и пенєжнима прилогами помагаю загроженим од войни о чим єст вецей тексти. Иґор Воїнович бешедовал з Дюром Рамачом о обставинох у Словацкей и помоци вибеженцом з України. Ту и записи о нащиви угядних госцох нашей Водици, о процесиї за мир, нащиви Водицовей икони, а од того числа ше буду обявйовац духовни искуства и дожити окремни ласки од Водицовей Мариї.

И тото число приноши зворушлїви здогадованя на покойного пароха Михайла Малацку, стаємни рубрики – Богословска думка, Витамин за душу, Актуалне и Святителє, як и велї фото – вистки з наших парохийох.

Редакция поволує читательох на предплату и донациї за Дзвони и за Марийов дом Емаус у Водици.

Нови Дзвони маю и електронске виданє на ТИМ ЛИНКУ.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)