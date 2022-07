Вишли „Дзвони” за юний

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї керестурска парохия св.о. Миколая видала нове число християнского часопису „Дзвони” за юний.

Тото виданє у знаку 200 рокох од Водицового другого обявеня, цо означене на швето Русадля и на Школярским дню, а то и призначене. Водица повязана зоз святилїщом у Текийох, хторе нашо вирни нащивюю у авґусту, а о тим мож пречитац у Богословскей думки. За Водицу вязане и духовне искуство особи хтора була у чежкей хороти, а то може велїм помогнуц у животних почежкосцох.

„Дзвони” пишу и о наших священїкох у Горватскей и Словениї хтори помагаю вибеженцом, о священїкови Янкови Гербутови з Канади, о покойней панїматки Амалиї Холошняй, хтора на окремни способ любела Церкву и жила за ню.

У часопису мож пречитац тему о фамелиї папи Франциска, о святительох, Карлови де Фукоу, Слово за живот, о подїйох у Церкви у швеце.



