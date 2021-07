Вишли „Дзвони” за юний

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за юний хтори видава керестурска парохия св. оца Миколая.

У уводней рубрики „Духовне заренко” надихнута казань нашого владики кир Георгия Джуджара з нагоди Завитного дня. У маю и у юнию ше упокоєли о. Дюра Малїк и ш. Йосафата Молнар и „Дзвони” пишу о їх доприношеню Церкви

Клокочовска плачуца икона нєдавно святочно дочекана у Крижевцох, а цикава история тей икони описана у Богословскей думки. У тей рубрики и предлуженє анализи Енциклики папи Франциска „Шицки браца”.

Яке значенє ма цихосц у нашим духовним живоце преглїбене у рубрики „Стереотипи”, а як Руснаци у Сримскей Митровици чуваю свой идентитет у нових „Сримских дожицох”. Свойо памятки подзелєла Олґица Лукачова, дзиячка з Беркасова.

Дзеци и млади мали свойо стретнуца у Водици и Каритасу о чим призначене у тим чишлє, а ту и животни шведоченя под час корони и нове „Слово за живот”.

У „Дзвонох” мож пречитац духовну поезию, записи, гумор бачика Дюру, о актуалних подїйох у нас и у швеце и други информациї.

Часопис мож купиц на парохийох, а електронске виданє того числа на тим ЛИНКУ.

