Вишли ище три кнїжки, а з нїма попуст и нови погодносци

НОВИ САД – Редакция видавательней дїялносци Новинско-видавательней установи „Руске слово” обявела у априлу ище три нови кнїжки – писнї за дзеци, популарну прозу и преклад шветовей поезиї.

Уж мож купиц кнїжку популарних блоґох-колумнох Ясмини Дюранїн „ЖеноблоґИя”, а за дзеци кнїжку писньох за наймладших Меланиї Римар „Хто як сце”, зоз илустрациями Павлини Шепински. Обидва кнїжки обявени дзекуюци потримовки анонимного донатора, котри тарґує зоз Китайом.

Преклади познатого новинара Михала Рамача найкрасших шветових писньох „Перли шветовей поезиї” з поднасловом „Розгварка з виками – од Ґилґамеша по Мирослава Антича” то преклади, котри шведоча о красоти и богатосци руского язика. Кнїжка виходзи зоз финансийну потримовку держави України.

Шицки кнїжки буду коштац 300,00 дин, а на попусту 30 одсто котри перши будзе за Дзень Европи/керестурски Кирбай 9. и 10. мая, лєм – 210,00 дин (онлайн, у представнїцтвох и на тезґи у Керестуре). Кнїжки годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, 3. поверх (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021/66-13-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025/703-311, од 9 по 13 годзин.

УВАГА! За купени на попусту 10 кнїжки одразу, даруєме предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца рока. А за тих цо купя 20 кнїжки на попусту, даруєме друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца рока. Тота погодносц важи и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и у онлайн кнїжкарнї.

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