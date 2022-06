Вишли майски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У виданю керестурскей парохиї св. Миколая тей нєдзелї вишло нове число християнского часопису „Дзвони”за май хторе углавном пошвецене преслави Велькей Ноци по наших парохийох и у швеце.

Главна тема преглїбює швето Сошествия Св. Духа, а ту и рубрики „Богословска думка” з новима предлуженями о синодалносци и Марийових святилїщох, „Живот святих”, „Витамин за душу” и „Сила молитви”.

У тим чишлє перша часц текста о живоце Карла де Фукоа, хтори нєдавно преглашени за святого. Ту ище єдно цикаве здогадованє на покойного пароха Михайла Малацку, стат′я о законченю обиходзеня реплики Водицовей икони по наших парохийох, а у тим виданю и текст о преглїбйованю вири.

Майски „Дзвони”маю и свойо електронске виданє на тим линку.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)