Вишли майски „Дзвони”

Християнски часопис Дзвони за май вишол внєдзелю, на швето Сошествия Святого Духа – Русадля по григориянским календару, цо и главна тема того числа. Окрем того велького швета, ту и записи о преслави Велькей Ноци по наших парохийох, алє и о акцийох помоци пред шветами.

Духовни живот под час пандемиї, дилеми о идентитету, историї преглїбени у рубрики Стереотипи. Ту и предлуженє написох о Марийових святилїщох у Богословскей думки, текст о Енциклики папи Франциска Шицки браца и други стаємни рубрики.

Представени и Провчийово зоз Сримскей Митровици пре їх шведоченє, а о. Варґа пише як єдно добре дїло повязало Митровицу, Керестур и Тексас.

У тим чишлє и рубрика за дзеци Дзвончки хтора провадзи активносци виронаучних школярох и нєдавно отримани Спортски дзень у Водици.

Часопис мож поопатрац и електронски – https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_maj_2021 .

