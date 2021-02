Вишли перши тогорочни „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло перше тогорочне число Християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия св. оца Миколая.

„Дзвони” маю вецей теми – понеже тот рок пошвецени св. Осифови о тим обявена часц тексту папи Франциска, як и його порученє з нагоди Шветового дня хорих, хтори ше означує 11. фебруара. Истого дня и нєзаповедане швето Лурдескей Мариї и о нєй писал о. В.Варґа. Преглїбена и тема о посткрачунскей депресиї, о покаяню и вельконоцним посту, актуалносци, нове Слово живота, сримски дожица… Од того числа у Богословскей думки о. Владислав Варґа будзе представяц Марийово святилїща, а о. Михайло Малацко предлужує з толкованьом папового постисинодалного писма фамелийом з насловом „Лоґика пасторалней милосердносци”.

И нови „Дзвони” приноша християнски шведоченя, духовну литературу, фото – вистки з преслави Крачуна и других подїйох по наших парохийох.

Рочна предплата виноши 1.000 динари, а мож опатриц и електронске виданє часопису на https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_januar_2021.

