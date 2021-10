Вишли септемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї у виданю керестурскей парохиї св.о. Миколая вишли „Дзвони” за септембер. Часопис вишол зоз запожнєньом пре нєсподзивану шмерц видавателя, главного редактора и автора того християнского часопису, о. мр Михайла Малацка. О його роботи и духовним шведоченю пишу вецей авторе, а обявени и остатнї тексти о. Малацка у „Богословскей думки” и у „Духовним заренку”.

Обявени и некролоґ о покойней малей шестри Исусовей, Кристини Труфер, як и о Милетови Радоєвичови, хтори бул у Министерстве правди и потримовал виходзенє „Дзвонох”.

Понеже ше 19. октобра наполнюю 40 роки од шмерци кир Гавриїла Букатки – надвладики, апостолского администратора крижевского, „Дзвони” здогадую на його вельку улогу и доприношенє у Церкви.

У рубрики „Рочнїци” о. Йоаким Симунович, хтори нєдавно преславел 50 роки священства, подзелєл свойо искуства з душпастирскей роботи под час найчежших войнових рокох.

Призначени и активносци Каритасу, подїї з наших парохийох и швета, а ту и нове предлуженє написох о Марийових святилїщох.

И тото виданє ма електронске виданє на тим ЛИНКУ.

